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中央社

閱讀關鍵字 安卓和iOS用戶大不同

中央社2017/12/29 09:57
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海旗下富盈數據公布今年閱讀關鍵字趨勢報告，推測Android行動裝置用戶重視睡眠品質，蘋果iOS用戶重視運用時間效率及資訊歸納。

富盈數據公布今年閱讀關鍵字趨勢報告，前20大排名出爐，其中「睡覺時」關鍵字躋身第11名。

調查分析，每日上網人口數最高的時段是在晚上8點到凌晨1點，在「睡覺時」這個關鍵字中，iOS行動裝置用戶的點擊率趨近於零，但安卓（Android）行動裝置用戶卻高達49萬9584的點擊。調查推論，Android行動裝置用戶重視睡眠品質。

調查指出，「懶人包」這個關鍵字，躋身今年閱讀關鍵字前5大排名。點擊數幾乎都輸給Android用戶的iOS行動裝置用戶，在「懶人包」字元點擊的總量，超過Android；調查推測預期，使用iOS的用戶，重視運用時間效率及資訊歸納。

富盈數據今年閱讀關鍵字排名中，「統一發票」在Android和iOS作業系統的智慧型手機上，都位居閱讀關鍵字第1名。排名第2到第5名的閱讀關鍵字，分別是八卦、懶人包、吃到飽及沒想到。

此外，心理測驗、糖尿病、台中、Stupid及有錢人，也躋身今年閱讀關鍵字前10大排名。

富盈數據透過全台600多個內容網站，及360多個人氣部落格的文章，以日瀏覽量600萬、月瀏覽量1億8000萬、不重複使用者1000萬人的資料中擷取的數據，並且將沒有意義的停用字去除後的結果，在18億的總點擊數中，擷取其前20%的閱讀關鍵字排名，分析出今年閱讀關鍵字趨勢報告。1061229

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