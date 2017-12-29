〈2018投資雷達〉投資聚焦4大產業趨勢 指數可望

台股 2017 年年末拉尾盤，法人分析，盤面焦點轉向 2018 年開年表現，在企業獲利成長帶動下，看好包括移動通訊、汽車電子、高速運算、物聯網等 4 大產業趨勢發展，可望推升台股緩步走揚。展望後市，基金經理人多看好台股可望持續溫和上漲。

富蘭克林華美投信表示，今年科技股走勢領先獲利，前波修正是標準的漲多回檔，分析上市公司獲利表現，今年以來平均獲利成長 9.6%，預估未來若國際股市回穩，加上企業獲利帶動，將為台股增添挑戰高點的新動能。

至於評價面部份，目前台股股價淨值比 1.74 倍，位在歷史區間 1 至 2.6 倍中間，指數修正再拉開評價空間，加上上市股票現金股息殖利率僅約 3.8%，高殖利率也有助吸引外資回籠。