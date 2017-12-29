軍武》波音擬收購Embraer　巴西國防部反對

波音的競爭對手、空中巴士(Air Bud)公司在10月剛取得加拿大龐巴迪(Bombardier)公司的C系列計劃的主控權，波音在載體客機市場上同時面對來自中國大陸與俄羅斯等潛在競爭對手。

根據彭博社報導，一旦併購成功，將是波音自1997年收購美國競爭對手麥克唐納道格拉斯（McDonnell Douglas）公司以來，最大的一筆交易，並將推動整個航空業的整合浪潮。

雙方都沒有公開提供任何細節，只表示合作的形式仍在討論中，需要巴西政府、監管機構和巴西航空股東的批准，因此收購計畫極可能因為政治因素而停擺。

巴西航空工業公司成立於1969年，1994年民營化，主要分為軍用機與商用機生產等兩大部門，由於巴西政府是主要股東之一，因此儘管只出售商用機部門給波音，巴西政府仍可否決。

巴西國防部長鍾曼（Raul Jungmann ）28日表示，不反對巴西航空工業公司與任何其他國際飛機製造商之間達成商業合作關係，但維持公司的控股權是維護巴西國家主權的問題。22日，巴西巴西總統泰梅爾（Michel Temer）也擺明立場，支持商業合作，但是反對出售股份。

巴西航空工業公司軍用機部門最著名產品為KC-390運輸機與A-29(又稱為EMB-314)螺旋槳攻擊/教練機，A-29除獲得來自於巴西空軍逾百架訂單外，美國更買來軍援阿富汗、尼加拉瓜與哥倫比亞等盟國。

商用機以ERJ系列為主，以中小型民航機為主要推銷市場。我國華信航空在2007年引進104人座E190噴射機，執飛離島與東部航線。



▲巴西航空工業公司(Embraer)研製的A-29(又稱為EMB-314)，除能夠掛載武器成為攻擊機外，更因為每小時任務成本僅1000美元，獲得許多國防預算有限的國家青睞，成為空對地攻擊主力。（圖／翻攝自Embraer）