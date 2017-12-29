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跨年商機不靈？6成上班族興趣缺缺　平均消費不到3千

記者陳家蕙／台北報導2017/12/29 10:41
▲1111人力銀行公布上班族跨年計畫調查，近6成上班族沒安排任何活動，跨年商機恐不如預期。（圖／記者陳家蕙攝,2017.12.29）
▲1111人力銀行公布上班族跨年計畫調查，近6成上班族沒安排任何活動，跨年商機恐不如預期。（圖／記者陳家蕙攝,2017.12.29）

元旦3天連假來臨，被認為是國內消費旺季。人力銀行今( 29 )日公布上班族跨年連假規畫調查結果，由於不想人擠人、跨年活動了無新意以及景氣差不想花錢，有近6成上班族未安排外出跨年活動。至於將參加跨年活動的上班族，平均消費預算近 3,000 元。

今( 2017 )年跨年正好遇上星期天，超過9成上班族放假，不過 1111 人力銀行調查卻發現，有近6成上班族沒有安排外出跨年活動，主要原因包括：不想去人擠人( 54.4% )、跨年活動了無新意( 23.8% )、景氣不好不想花錢( 19.7% )以及天氣冷不想出門( 13.9% )。

而即使打算參加跨年活動， 53.2% 要將花費控制在2千元以下， 32.5% 的上班族，跨年預算不想花超過1千元，平均不到 3,000 元，跨年商機似乎不如預期。


▲元旦3天連假，1111人力銀行調查顯示，今年上班族以安排聚餐為主要規畫。（圖／1111人力銀行提供）

至於3天連假的規畫，以與親友聚餐的比例最高( 42.9% )，其次是沒有特別計畫( 31.2% )、大掃除/整理家務( 22.6% )。還有將近3成3的上班族計畫在元旦連假安排旅遊，出遊預算平均 11,075 元。

關鍵字跨年1111人力銀行連假元旦上班族
現金增資大同澄清　股價平盤震盪

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