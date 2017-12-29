跨年商機不靈？6成上班族興趣缺缺　平均消費不到3千

元旦3天連假來臨，被認為是國內消費旺季。人力銀行今( 29 )日公布上班族跨年連假規畫調查結果，由於不想人擠人、跨年活動了無新意以及景氣差不想花錢，有近6成上班族未安排外出跨年活動。至於將參加跨年活動的上班族，平均消費預算近 3,000 元。

今( 2017 )年跨年正好遇上星期天，超過9成上班族放假，不過 1111 人力銀行調查卻發現，有近6成上班族沒有安排外出跨年活動，主要原因包括：不想去人擠人( 54.4% )、跨年活動了無新意( 23.8% )、景氣不好不想花錢( 19.7% )以及天氣冷不想出門( 13.9% )。