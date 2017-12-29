美土恢復簽證服務 雙方關係依舊緊張

儘管如此，美國國務院表示，他們「有信心，安全局面已獲改善，足讓土耳其全面恢復簽證服務」。

華府說，安卡拉當局已向他們保證，不會以任何進一步的法律程序對付美國的工作人員，但土耳其駐華府使館堅持「沒給過這種保證」。

法新社報導，雙方宣布恢復彼此公民的全面簽證服務，但他們的聲明都顯示，兩國間存在懸而未決的疑慮。美國和土耳其是打擊伊斯蘭國（IS）組織的合作夥伴。

國務院官員告訴法新社，美國恢復簽證服務的舉動立即生效。沒多久，土耳其駐華府使館人員也表示：「在互惠原則的框架下，我方同時取消對美國公民簽證的限制。」

今年10月4日，美國駐伊斯坦堡領事館一名土籍員工被捕，美國10月8日先宣布暫停土耳其的非移民簽證服務，土耳其隨後也發布聲明，暫停美國民眾的所有簽證服務。

美國務院官員說，華府現在有信心，「在土耳其已經沒有我國使節團的當地雇員受調查，我國駐土大使館和領事館人員也不會因執行公務遭拘留或逮捕」，土國當局未來若有意逮捕任何當地的工作人員，也會「提前」通知美國。

但美國官方也補充說：「我們持續對我國駐土使節團遭逮的當地雇員所面臨的指控表達嚴重關切。」

回應美方聲明，安卡拉當局也說，他們持續對在美土國公民所涉案件「嚴重關切」。

土耳其在打擊IS中扮演關鍵角色，美國深深依賴土國南部的印吉利克（Incirlik）空軍基地，對毗鄰的伊拉克和敘利亞武裝分子發動空襲。（譯者：中央社梁元齡）1061229