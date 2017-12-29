陸霾害破表驚現「黑洞」影響台跨年？專家這麼說

跨年元旦假期即將展開，但有計畫出門的民眾可能要注意了！中央氣象局指出，跨年當日除原有空污外，還有隨乾冷空氣南下之境外污染物，全台空氣品質骯髒不佳。此外，近日一張中國大陸PM2.5觀測圖出現「黑洞」，空氣質量指數破表高達999，嚴重霾害也讓人擔心是否將影響台灣跨年天氣。

而據《berkeleyearth》發布之PM2.5觀測圖，中國大陸河西走廊，包含陝西、西安、甘肅等地區都呈現一片黑色，如同「黑洞」一般，其空氣質量指數AQI高達999相當驚人，就連氣象局科技中心主任鄭明典也在臉書驚呼「真的破表了！」。鄭明典並指出，中國大陸沙塵暴影響區域已經超出監測尺標範圍（黑色），棕色的嚴重空污範圍也異常擴大。

鄭明典稍早也於臉書進一步說明，表示大陸沙塵暴起因為貝加爾湖附近有低氣壓系統發展，遇到由中亞越過帕米爾高原經新疆而來的的冷高壓，造成河西走廊上氣壓梯度升高引發強風，吹起沙塵暴。至於是否影響台灣跨年？鄭明典指出，現在強風區略為減弱北移，預期沙塵暴很快會緩和下來，但仍不確定會留下多少。