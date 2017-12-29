趕年底成交 房仲業統計12月成交量月增9.6%

房仲業住商機構統計，該集團今年全台 12 月全體系交易量，和今年 11 月相比，量增 9.6%，整體交易維持平穩狀態，各區域表現上，北市增 7.6%，新北增加 6.5%，桃園量增 32.2%，台中增加 13.9%，台南增加 7.8%，高雄減少 1.4%，本月以桃園市表現最亮眼，交易量大增 3 成，高雄市則是唯一量縮的區域。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨指出，年底是傳統購屋旺季，自用客戶帶動交易量提升，不過因為價格仍處在震盪之中，觀望氣氛濃厚，也讓買氣並未大爆發。

住商機構統計顯示，12 月全台交易狀況與上個月相比，量增 9.6%，其中以桃園市量增 32.2% 最強，唯一量縮 1.4% 的高雄市敬陪末座。徐佳馨分析，目前買方對於買房概念不是怕買不到，而是怕沒有買在最低點，因此許多建商順勢推出讓利案，中古屋市場也跟著大吹讓利風，降價求交易量，桃園市近年不論福利政策、建設等，話題不斷，推案量也大，價格相對雙北低，11 月雖然交易量略有下滑，但觀望已久的買氣在今年最後一個月展現。