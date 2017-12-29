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中央社

上午出門晚未歸 老翁跌落溪谷獲救

中央社2017/12/29 10:28
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義市29日電）71歲老翁昨天上午出門，晚上未歸，家屬焦急報警，警方今天凌晨在嘉義縣市交界的一處溪谷，發現老翁平躺在一棵大樹旁，氣力耗盡，所幸生命徵象穩定。

嘉義市消防局今天發布訊息表示，今天凌晨0時25分接獲報案，指嘉義縣市交界處的林森東路有一名老翁疑似跌落溪谷，由消防局東區分隊出動救援。

救護人員抵達現場時，發現有人對著黑暗的溪谷大聲呼喚「爸爸」，且告訴救護人員有聽到父親的回應，卻不知父親受困的深度及方位。

由於現場位於產業道路盡頭，只見藤蔓、雜樹、姑婆芋叢生，沒有道路可下切到溪谷；救護人員立即以手電筒燈光、配合呼叫，依受困者的回應聲判斷方位。

救護人員將陡坡當溜滑梯滑下，以邊滑邊走的方式，大約5分鐘後，發現一棵大樹旁，平躺著受困的老翁。老翁明顯無力，所幸生命徵象穩定，意識清楚。他告訴救護人員，不知道為何身處偏僻的雜木叢中。

由於老翁疑似體力耗盡，無力起身，在救護人員的攙扶下，先後利用捲式擔架、籃式擔架，再利用滑輪拖拉系統，前後共花費1個半小時才將老翁救上來送醫診治。

家屬向救護人員表示，老翁昨天上午10時左右騎機車外出訪友，到了傍晚6時還未回家，家屬尋找未果，昨晚7時許向當地派出所報案，經警方調閱監視器，研判老翁可能的行車路徑後，昨天深夜11時許找到老翁的機車停放在產業道路上，但人已不見蹤影。1061229

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