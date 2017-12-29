上午出門晚未歸 老翁跌落溪谷獲救

（中央社記者江俊亮嘉義市29日電）71歲老翁昨天上午出門，晚上未歸，家屬焦急報警，警方今天凌晨在嘉義縣市交界的一處溪谷，發現老翁平躺在一棵大樹旁，氣力耗盡，所幸生命徵象穩定。

嘉義市消防局今天發布訊息表示，今天凌晨0時25分接獲報案，指嘉義縣市交界處的林森東路有一名老翁疑似跌落溪谷，由消防局東區分隊出動救援。

救護人員抵達現場時，發現有人對著黑暗的溪谷大聲呼喚「爸爸」，且告訴救護人員有聽到父親的回應，卻不知父親受困的深度及方位。

由於現場位於產業道路盡頭，只見藤蔓、雜樹、姑婆芋叢生，沒有道路可下切到溪谷；救護人員立即以手電筒燈光、配合呼叫，依受困者的回應聲判斷方位。