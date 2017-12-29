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Uber打七折賣股權 軟銀入股15%

鉅亨網2017/12/29 10:31
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日本軟銀集團（SoftBank Group Corp.）(9984-JP) 將以相當優惠的價格買下優步科技 (Uber Technologies Inc.) 15% 股權。

《華爾街日報》週四報導，知情人士透露，軟銀為首的財團將收購 Uber 約 20% 股權，其中軟銀持股約 15%。軟銀公開收購 Uber 的價格估值約 480 億美元，與其近日估價的 680 億美元相比，折價約 30%。軟銀投標團體中的其他成員將持有股權約 2.5%。

Uber 週四已證實此項交易，並稱「我們預期這會支撐我們的科技投資，為成長增添柴火，並強化公司治理。」

密西根大學羅斯商學院的創意專家 Erik Gordon 說：「Uber 的股東做對了，相較於公司治理和確保全球最大科技投資者的支持，價格非首要考量。」

若收購案完成，Uber 展開各種企業改革與轉型，董事會成員由 11 人增至 17 人，早期股東投票權也將受限。報導指出，軟銀的願景基金執行長密斯拉（Rajeev Misra）將獲任命為 Uber 董事，史普林特（Sprint）執行長克勞爾（Marcelo Claure）也可能被選入董事會。

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