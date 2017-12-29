〈2018投資雷達〉2大利多 MSCI中國指數明年

2017 年進入尾聲，迎向 2018 年，觀察今年陸股表現，香港恆生、MSCI 中國指數可圈可點，最新調查顯示，法人大幅看好明年境外基金表現，預料至少有 1-2 成上漲空間，其中，MSCI 中國三大指數漲幅更上看 10-17%，代表海外中資股的 MSCI 中國指數，可望站上 11 年以來最高，主要是因中國中央政策加持、A 股納入 MSCI 等兩大利多加持，可預期陸、港股相關基金績效續旺可期。

中央經濟工作會議為中國規格最高的經濟會議，於每年結束前召開，總結當年度的經濟成果，同時制定隔年的經濟發展規劃。因此，往往吸引投資人的高度關注，進而牽動股市表現。

根據 Bloomberg 統計，2000 年以來，中央經濟工作會議閉幕後 5 日、1 個月和 3 個月，上證指數上漲情形居多，平均漲幅分別為 0.25%、0.67% 和 2.49%。

第一金中國世紀基金經理人黃筱雲表示，中國屬計畫經濟型態，因此官方政策規劃往往影響股市動向。今年的會議保持「穩中求進」的基調，雖是過去 6 年的政策方向，但類似於 2006 年前後的情形，正進入政策紅利收割期。過去一年，官方厲行供給側改革、調結構的成效逐漸顯現，互聯網、大數據、人工智能等科技應用與實體經濟深入融和，消費占 GDP 比重亦逐年提升到 6 成以上，經濟發展從量變走向質變。

此外，資本市場進一步開放，A 股預計明年 6 月正式納入 MSCI 指數，可望為股市增添資金活水。黃筱雲認為，官方的經濟政策為股市提供投資亮點，尤其是與改革、創新題材接軌的行業，包括：大消費、5G、能源車、人工智能、半導體等，有機會獲資金青睞。因此，對陸股中長期審慎樂觀看待，投資人不妨採取定期定額策略，分批布局。

國泰期貨顧問處副總錢冠州也表示，回顧 2017 年以來重要陸港股指數，可發現 A50 指數、上證 180 指數、滬深 300 指數及 H 股指數等，年漲幅都在 10% 以上，且中國在製造業採購經理人指數 (PMI) 已不再低迷，投資人須留意中國股市相關標的，可以從台股連結的 ETF 做布局。

除了陸股，群益大中華雙力優勢基金經理人洪玉婷認為，港股雖然整體評價處於歷史高點有回落壓力，不過在企業獲利預期上修、南下資金持續流入之下，仍有助於維持股市熱度，2018 年續亮眼可期。