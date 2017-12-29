NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈太空人奪世界大賽　莊家慘賠3億國民黨幹話王大賽　功德賴清德奪冠居家防護24小時錄影 每月只要100元！
中央社

兼職遭詐騙集團吸收 女淪為車手

中央社2017/12/29 10:33
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義縣11月發生退休公務員遭詐騙170多萬元案件，警方日前查獲涉嫌取款的車手高姓女子，她供稱，工作薪資微薄，透過臉書留訊息兼職，因一時財迷心竅，成為詐騙集團車手。

嘉義縣警察局朴子分局偵查隊副隊長侯景禎今天向中央社記者表示，轄區一名7旬退休女公務員於11月29日報案，接到不詳男子假借檢察官名義詐騙電話，謊稱涉及販毒及洗錢案，須監管帳戶。

被害人不疑有他，誤信而交付金融存摺及金融卡，詐騙車手攜被害人金融卡至各ATM提領現款，計損失新台幣170餘萬元。

警方調閱各相關路口數十支監視器畫面，查知詐騙車手身著衣物特徵、使用交通工具、持用電話門號，最後鎖定租屋於南投縣草屯鎮的高姓女子涉有重嫌，於25日前往南投逮捕高女。

高女到案後坦承犯行，她供稱，自11月中旬起，陸續於台北市、新北市、嘉義市、苗栗縣、花蓮縣都有向受害民眾收取金融存摺、提款卡及提領現金情事，警訊後，將擴大偵辦並積極向上查緝其他共犯。

高女供稱，原本在加油站打工，平日省吃儉用，於去年貸款買一部汽車代步，卻發生事故無法維修，但仍需持續繳貸款，因此，想兼職改善，於11月在臉書（FB）搜尋「打工、找工作」，在某社群留下聯絡電話，竟誤入詐騙集團招募成員網站，經網站人員聯繫後，自己一時財迷心竅，被吸收成為詐騙車手。1061229

上午出門晚未歸 老翁跌落...稱熊貓是壞兆 鐵娘子訪美曾...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan