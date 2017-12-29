兼職遭詐騙集團吸收 女淪為車手

被害人不疑有他，誤信而交付金融存摺及金融卡，詐騙車手攜被害人金融卡至各ATM提領現款，計損失新台幣170餘萬元。

嘉義縣警察局朴子分局偵查隊副隊長侯景禎今天向中央社記者表示，轄區一名7旬退休女公務員於11月29日報案，接到不詳男子假借檢察官名義詐騙電話，謊稱涉及販毒及洗錢案，須監管帳戶。

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義縣11月發生退休公務員遭詐騙170多萬元案件，警方日前查獲涉嫌取款的車手高姓女子，她供稱，工作薪資微薄，透過臉書留訊息兼職，因一時財迷心竅，成為詐騙集團車手。

警方調閱各相關路口數十支監視器畫面，查知詐騙車手身著衣物特徵、使用交通工具、持用電話門號，最後鎖定租屋於南投縣草屯鎮的高姓女子涉有重嫌，於25日前往南投逮捕高女。

高女到案後坦承犯行，她供稱，自11月中旬起，陸續於台北市、新北市、嘉義市、苗栗縣、花蓮縣都有向受害民眾收取金融存摺、提款卡及提領現金情事，警訊後，將擴大偵辦並積極向上查緝其他共犯。

高女供稱，原本在加油站打工，平日省吃儉用，於去年貸款買一部汽車代步，卻發生事故無法維修，但仍需持續繳貸款，因此，想兼職改善，於11月在臉書（FB）搜尋「打工、找工作」，在某社群留下聯絡電話，竟誤入詐騙集團招募成員網站，經網站人員聯繫後，自己一時財迷心竅，被吸收成為詐騙車手。1061229