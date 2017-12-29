稱熊貓是壞兆 鐵娘子訪美曾拒幫載配種

法新社報導，1981年1月，華盛頓的史密森尼博物館（Smithsonian Institution）請倫敦動物園（London Zoo）出借公熊貓，同月雷根（Ronald Reagan）就職，當時的首相佘契爾（Margaret Thatcher）被捲入這個計畫。

（中央社倫敦29日綜合外電報導）根據今天公開的文件，英國前首相佘契爾首次訪問華府與美國前總統雷根會談時，曾拒絕在她的協和式飛機後面搭載熊貓，說熊貓「不是好兆頭」。

英國「快報」（Express）網站報導，英國國家檔案館（British National Archives）公開的文件揭露，佘契爾夫人如何蔑視這個請她載熊貓一起飛到華府的請求。

內閣秘書阿姆斯壯（Sir Robert Armstrong）寫道：「朱克曼勳爵認為這對雙方的特別關係是個象徵性表現。」「他還提議首相下個月出訪華府時，她的協和式飛機（Concorde）後面可以載上熊貓。」

但這「鐵娘子」沒買帳，不認為她該加入倫敦動物園的宣傳，幫一隻母熊貓帶上伴侶。

她在便條上手寫著：「朱克曼勳爵比我更了解熊貓，我很確定他能處理這些事的。」

佘契爾的私人秘書惠特摩（Clive Whitmore）回應朱克曼「她說她不會帶熊貓」，並引述佘契爾的話：「熊貓對政治家不是好兆頭！」（譯者：中央社梁元齡）1061229