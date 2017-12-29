〈2018投資雷達〉交易量可望超越30萬棟 新成屋

全台房市已歷經整整 3 年修正，在投資客紛紛退場下，市場轉向換屋、自住為主的剛性需求，觀望氣氛稍稍消退；加上建商看清風向打出「讓利」牌，並以低總價親民訴求尋求手中產品的去化，不過，永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，2018 年台灣房市將有 9.4 萬戶預售屋建好交屋，加上先前的新成屋餘屋，合計有超過 12 萬戶，房市交易在餘屋去化壓力相當大。

2017 年全台房屋買賣移轉棟數可望脫離去年 24.5 萬棟谷底區達 27 萬棟， 2018 年交易量可望延續今年第 4 季的正向氣氛，再向上成長 5-10%，挑戰 30 萬棟，但市場可能出現「量增價疲」的反覆築底格局；不過，須留意的是，房市交易有三大變數，包含餘屋去化、升息及經濟動向，其中餘屋去化壓力相當大，明年就有 12.1 萬戶餘屋需要消化。

葉凌棋指出，市場要消化這 12.1 萬戶餘屋壓力極大，2018 年還有包含升息與經濟走向都將影響市場交易。若美國明年加速升息，台灣央行跟進機會增加，預期明年下半年升息機會也會大增，恐再添房市變數和買賣雙方財務壓力。

中信房屋副總經理劉天仁則指出，目前可以確定的是，全台房地產市場已經觸底，但仍需要一段時間盤整才能完成築底。雖然買賣移轉棟數已經逐漸回升，推估在 2018 年有機會挑戰 30 萬棟，不過 2018 年房地產市場仍在築底、擴底走勢。

中信房屋的最新「宅指數」報告則顯示，在政經情勢動盪的狀況下，民眾仍然認可，不動產是抗跌保值首選，且對增加購屋預算及自備款有心理準備，兩年內有購屋計畫的比例也增加。

根據外資商仲第一太平戴維斯統計，2017 年截至 12 月中旬止，建商購置土地總額達 591 億，較 2016 年全年成長逾 7 成；加上其他買家購地，年度土地交易總額達 1080 億元，創 4 年來新高。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長林正雄指出，此現象顯見在自住客剛性需求推動下，建商也開始出手購地儲備原料，以迎接未來新一波局面，目前建商購地仍相對保守，故土地行情大致持平未見創高。

林正雄也指出，預計 2018 年全台房屋移轉棟數挑戰 30 萬棟，房市算是初步加溫，依照有統計資料的 27 年以來，有 9 個年頭移轉數量超過 40 萬棟，這才是「熱」。

至於北市商用辦租賃市場，總計 2017 年淨去化量高達 4.1 萬坪，創下 10 年新高，且各辦公商圈區空置率都下降至個位數。租金表現方面，經過 9 年的時間，平均租金終於恢復到 2008 年的水準。

同樣，內科市場租賃需求仍強勁，尤其是 2017 年租金創統計以來新高、空置率則創統計以來新低，市場最獲看好，高力國際統計，2017 年內科全年租金每坪均價約 1181 元，空置率則連續兩年維持 5% 之下，今年更僅有 4.81%。