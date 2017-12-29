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中央社

霧霾再襲 北京發布空氣重汙染預警

中央社2017/12/29 10:45
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑北京29日電）中國大陸北京市揮別入冬以來常見的藍天，昨天起再現「霧霾鎖城」。北京市官方昨晚發布久違的空氣重汙染藍色預警，預計霾害在今天達到最嚴重程度。

隨著京津冀（北京、天津、河北）及周邊區域下令重汙染企業限產，多地鐵腕推動煤改氣、煤改電汰換工程，今年入冬以來，北京地區空氣品質明顯改善，以往冬季最嚴重的霧霾逐漸遠離民眾日常生活。

不過，由於北風減弱，汙染物擴散條件轉差，中國大陸華北平原28日起再度面臨嚴重空氣汙染。

北京晨報報導，28日白天，北京城區空氣品質惡化。正午時，城六區（北京市中心城區和拓展區）達中度汙染，大興區重度汙染。當天下午4時，城六區細懸浮微粒（PM2.5）濃度升至每立方公尺137微克。入夜後，空氣品質為中度至重度汙染。

根據北京市環境保護局官方微博「環保北京」消息，北京市於28日晚間6時發布空氣重汙染藍色預警。

文章指出，28日夜間至29日夜間，北京市空氣品質預計達重度汙染，29日夜間空氣品質將逐步改善。官方要求中小學、幼稚園減少戶外活動，加強工地揚塵控制，並建議民眾做好健康防護。

北京市氣象台預報，30日清晨將有冷空氣「救場」，北風逐步增強。當天白天有四級偏北風，陣風可達七級，霾將自西向東減弱消散，空氣品質有望明顯改善。

預報顯示，12月31日至明年1月1日，北京地區空氣品質均為優良，當地民眾可在好空氣中跨年。1061229

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