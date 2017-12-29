大江學院成立 基礎生技知識免費分享

（中央社記者韓婷婷台北29日電）大江生醫今天成立大江學院，由董事長林詠翔親自擔任首屆院長，未來將運作公眾教育與社會公益，免費分享基礎生技知識，並成為大江產官學合作的樞紐。
企業成立企業大學及公益基金會行之有年，但大江學院將二者整合，林詠翔說，大江生醫邁入第37個年頭，思考如何回饋社會時，決定以知識為核心，專注在三個方向。第一個是Bioscience 生物科技，集結大江學院邀請的18個院士，與大江生醫9個實驗室合作，開發更好的產品，並同步推動線上免費的生物教育的課程。
第二是Humanity人本思維，支持偏鄉教育，讓小朋友們能有機會發揮天賦，以知識翻轉人生；最後是Art藝術，舉辦音樂會及藝術展覽，期待累積更多藝術涵養，讓台灣產品進入最頂級的領域。
大江學院營運長陳彥任表示，國際企業大學組織分為兩類，大部分是用於培育企業商管人才，另一類則是分享科技標準推動普及；但像大江學院建立基礎生技知識免費分享的，目前是業界首例，結合企業學院及公益基金會功能，也是獨創。
陳彥任認為，核心就是知識，能將知識運用在打造產品盈利之外，更該將知識推廣到厚植台灣競爭力，讓弱勢族群能藉由知識發揮天賦，走向不同人生。
未來大江學院將擔任集團的產官學合作樞紐，運用累積37年、拓展43國的生技產業經驗，結合國際資源，協助台灣品牌走向國際，將產官學的各界資源效益最大化，期待能成功打造台灣生技競爭力，與友軍共組台灣隊一起打世界盃。1061229