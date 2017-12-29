蘋概傳產轉強 台股盤中突破季線

蘋果公司（Apple）股價反彈，帶動概念股今天買盤轉趨積極，鴻海終結外資連續23天賣超，昨天轉為買超，今天股價續揚0.64%，到94.9元；台積電盤中大漲1.56%，229.5元；大立光開高攻上4120元，隨即震盪拉回平盤附近整理。

至10時20分左右，台股加權指數來到10629.02點，上漲61.38點，漲幅0.58%，成交值新台幣459.55億元。電子股漲0.76%，金融股漲0.06%。

（中央社記者吳家豪台北29日電）台股封關日盤中大漲92點，一度突破季線10646點，除蘋概股回穩，原物料及傳產龍頭股也表現有撐；分析師預期，iPhone短線假期銷售數字仍維持正向，電子族群反彈格局有望延續。

傳產股台塑上漲逾1%，南亞、台塑化分別上漲約1%、0.5%。原物料族群的台化大漲逾3%、創股價新高105.5元，國喬、台苯同步大漲超過4%、3.5%；第一銅受惠於銅價走揚，大漲逾6%。

分析師表示，蘋果股價在重挫一天後隨即止穩，蘋概股也出現跌深反彈，尤其大型電子權值股強勢更為明顯，主要因為短線市場對於iPhone表現過度悲觀，超跌之下出現反彈，預期短線假期銷售數字仍維持正向，電子族群反彈格局有望延續。1061229