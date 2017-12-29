外媒：中國試射新型東風17飛彈

報導引述匿名美國政府人士透露，美國負責評估中共火箭軍的情報機關指出，中國大陸分別在11月1日和15日試射兩枚東風17飛彈。

報導說，除了中國，美國和俄羅斯也在研製高超音速滑翔技術，但美俄迄今為止，尚未進行為實戰部署而設計的此類武器的試驗。

香港明報今天轉摘總部設在日本東京的英文政治刊物「外交家」（The Diplomat）雜誌消息，美國情報界認為，東風17會在2020年左右形成實戰能力。

（中央社台北29日電）外媒報導，中共火箭軍近期兩次試射新一代彈道飛彈東風17。飛彈射程1800至2500公里，「專門為在實際作戰中使用高超音速滑翔器設計，不是一種試驗平台」，目前的反飛彈系統難以攔截。

據報導，11月1日的發射是從中國大陸酒泉衛星發射中心，飛彈飛行約1400公里，攜帶的高超音速滑翔彈頭在飛彈結束彈道飛行、再入大氣層後，在60公里的高度展開高超音速滑翔，成功命中新疆境內且末縣的靶場，落點距離預定目標「在幾公尺內」。

此次飛行中，高超音速滑翔器動力飛行時間約為11分鐘。

美國情報界評估，東風17是射程1800至2500公里的中程彈道飛彈。這種飛彈估計可攜帶核彈頭和常規彈頭，如果不用來投射高超音速滑翔器，它也可以攜帶彈道可變的彈頭。

美國情報界評估認為，東風17主要在中共火箭軍的東風16B飛彈基礎上研製，是專門為在實際作戰中使用高超音速滑翔器設計的，不是一種試驗平台。

據報導，除了最近的兩次，中國進行過7次高超音速滑翔器飛行試驗。這些實驗在2014至2016年間展開。在東風17這次試射前不久，中國中央電視台在10月份的節目中首次發布一張疑似高超音速飛行器模型照片。這是中國國家媒體首次發布類似高超音速飛行器的照片。1061229