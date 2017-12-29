元旦假期何處去　新北市歡樂耶誕城一日遊懶人包

觀光旅遊局指出，新北市歡樂耶誕城「站前閃耀燈區」的可愛桑塔熊舞臺，在元旦假期推出超人氣叭噗樂園將帶來歡樂的歌舞表演，及最受小朋友歡迎的卡通明星Pororo見面會、融化少女的文創插畫ㄇㄚˊ幾兔拍照會，可愛逗趣的方頭熊家族也將現身與大家一起拍照玩樂；另新北旅客的小客，也將不定期出沒於站前閃耀燈區，突襲來訪民眾，陪伴大家度過歡樂的午後時光。

元旦假期到哪裡出遊？新北市歡樂耶誕城活動進入倒數階段，僅至2018年1月1日，還沒到訪的民眾趕緊把握最後機會！此外，新北市政府觀光旅遊局也盤點周邊熱門的人氣景點，不論是全家大小或三五好友都能精彩玩上一整天。

今年首度引進最夯的AR及VR科技結合耶誕城吉祥物桑塔熊的動畫，讓市府一樓大廳瞬間變成最歡樂的「桑塔熊冰雪樂園」，大廳中央設置的「Santa Circus AR」帳篷，擴增實境的互動體驗遊戲讓大小朋友們一起與桑塔熊進入馬戲團的世界；大廳東側「Santa VR Sport」帳篷還有三款賽車、衝浪、滑雪的運動主題360度VR虛擬實境遊戲，彷彿置身實地的刺激感。

新北市歡樂耶誕城「站前閃耀燈區」，精心規劃打造前所未有的音樂燈光展演秀「耶誕光之舞」，3分鐘的展演中，華麗炫彩的燈光躍動，帶領觀眾從現實頓入歌舞劇幻境的情境中，沉醉於這場美妙的聲光饗宴；此外，板橋地區有許多特色早午餐，不僅吸引無數少女及情侶的到訪，更是網美必報到的打卡熱點，一籮筐的特色早午餐等著您來挖掘。

建於清代的林本源園邸（林家花園），以江南風味設計，亭台樓閣間花木繁盛，近期更成為韓國旅客的新寵兒，躍升人氣美拍熱門打卡點，搭乘捷運至府中站，步行10分鐘即可抵達；新北市政府32樓設有免費參觀的觀景臺，其視野之廣闊，360度全幅玻璃窗景，台北幾座地標建築清楚可見，天氣好時，遠眺淡水河、陽明山，入夜後至瞭望台俯瞰璀燦夜景，可以用不同角度感受耶誕城的絕佳機會。

觀光旅遊局說，市府一樓西側大廳還邀知名雕塑藝術家林玉婷，以迷你食物模型打造新北國民運動中心微型展，現場還安排Inbody身體檢測及專人分析，而鄰近耶誕城的新板藝廊至107年5月27日推出「MED#161時光保物─修光補影」系列特展，以「攝影文物」為題，展出各種攝影文物；另外，元旦當天市民廣場將舉辦元旦升旗健走的活動，歡迎大小朋友一起健康動起來。