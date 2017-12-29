眼睛也會長皺紋？　黃斑部皺褶讓直線變扭曲

双眼明眼科診所副院長王元聖醫師說明，黃斑部皺褶也是俗稱的「眼睛皺紋」，指的是黃斑部表層上有不正常增生的纖維膜（又稱為視網膜上膜或前膜），纖維膜本身收縮造成底下視網膜扭曲變形，進而影響人的中心視力，常見的症狀有中心視物模糊、扭曲變形，在中心視野看到灰色不明物體、無法去除等。

年過六旬的謝老師某天在批改學生作業時，發現左眼的視力似乎比右眼差很多，且以左眼中心視野的部分看東西時，會有扭曲現象，甚至連看家裡的磁磚都歪七扭八，但右眼看出去卻無此種狀況。就診後才發現自己原來是患了黃斑部皺褶，接受微創視網膜玻璃體切除手術，合併黃斑部前纖維膜撕除手術後，左眼視力終於又恢復正常，看家中磁磚及批改學生作業時，也不再有扭曲現象。



▲眼底檢查可見到明顯的纖維增生膜（紅色箭頭）拉扯黃斑部。（圖／王元聖醫師提供）

王元聖醫師解釋，導致黃斑部皺褶的原因大致可分成兩種，一是原發性的黃斑部皺褶，指人老化或退化過程中，後玻璃體剝離時，殘留一小部分的玻璃體或是牽扯的力量造成視網膜最內層（內限膜）出現裂縫，使得視網膜內的色素上皮細胞跟神經膠細胞跑出來，而在視網膜表面增生形成疤痕；另一則是續發性的黃斑部皺褶，其可能原因有很多，例如葡萄膜炎、外傷、視網膜血管阻塞、視網膜裂孔或剝離等，都可能因局部發炎反應，造成玻璃體視網膜介面異常，而增生纖維膜。

王元聖醫師表示，黃斑部皺褶目前診斷方式主要透過視網膜檢查，以及光學儀器診療為主，尤其影像技術的不斷進步，透過光學同調斷層掃描儀（OCT）不但可以幫助眼科醫師更快、更精準地診斷黃斑皺摺，也可以讓患者在非侵入性的狀況下重複追蹤檢查，無需忍受散瞳所帶來的不便。



▲光學同調斷層掃描儀（OCT）檢查下，相對於右眼正常的黃斑部，左眼可見到黃斑部表面多了一層纖維增生膜（紅色箭頭）。（圖／王元聖醫師提供）

但若是已造成視力受損、矯正視力小於0.5，或影像扭曲變形影響日常生活等，則建議可考慮接受玻璃體切除手術合併纖維增生膜剝除，此為微創手術不需要切開結膜，且有納入健保給付，手術優點包括縮短手術時間、降低病人不適感、減少住院時間、術後傷口恢復較快等。

王元聖醫師也建議，對於黃斑部的疾病，可利用簡便的自我評估工具如「阿姆斯勒方格表」，或家中磁磚、窗框等直橫條排列處，每天「睜一隻眼、閉一隻眼」，用手輪流遮蓋左右眼，依序以單眼注視，若發現有模糊、扭曲變形，甚至中央有黑影或部分出現空缺等現象，就應盡速就醫、及早治療。