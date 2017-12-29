群交趴「色淫師」曾下海　攜女模陳泱瑾拍婚紗

近日有網友在「Dcard」爆料，指出某知名攝影師疑似藉著拍攝名義舉辦「6女7男群交趴」，還疑似有收費行為，事後部分照片流出，且照片中女主角遭踢爆大多已有男朋友，風波越演越烈，而該名攝影師也遭到起底，他在外拍圈相當有知名度，曾幫許多小模、知名人士拍出廣受好評的作品，甚至曾和「網拍女神」陳泱瑾（Grace）合作拍攝過一系列婚紗照。

據了解，掌鏡「6女7男群交趴」的穆姓攝影師在外拍圈相當知名，他的臉書粉絲專頁累積超過2萬5千名粉絲，穆姓攝影師長相帥氣，留著一頭長髮、蓄鬍造型，具有獨特的個人風格，他也曾親自下海擔任模特兒。從他的臉書照片中可見，多年前還曾和知名網拍女模陳泱瑾攜手合作入鏡，拍攝了一系列唯美的婚紗照片。