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群交趴「色淫師」曾下海　攜女模陳泱瑾拍婚紗

生活中心／綜合報導2017/12/29 11:13
▲群交趴「色淫師」多年前曾親自下海當模特兒，攜女模陳泱瑾拍婚紗照。（圖／翻攝自臉書）
▲群交趴「色淫師」多年前曾親自下海當模特兒，攜女模陳泱瑾拍婚紗照。（圖／翻攝自臉書）

近日有網友在「Dcard」爆料，指出某知名攝影師疑似藉著拍攝名義舉辦「6女7男群交趴」，還疑似有收費行為，事後部分照片流出，且照片中女主角遭踢爆大多已有男朋友，風波越演越烈，而該名攝影師也遭到起底，他在外拍圈相當有知名度，曾幫許多小模、知名人士拍出廣受好評的作品，甚至曾和「網拍女神」陳泱瑾（Grace）合作拍攝過一系列婚紗照。

據了解，掌鏡「6女7男群交趴」的穆姓攝影師在外拍圈相當知名，他的臉書粉絲專頁累積超過2萬5千名粉絲，穆姓攝影師長相帥氣，留著一頭長髮、蓄鬍造型，具有獨特的個人風格，他也曾親自下海擔任模特兒。從他的臉書照片中可見，多年前還曾和知名網拍女模陳泱瑾攜手合作入鏡，拍攝了一系列唯美的婚紗照片。

穆姓攝影師去年夏天曾替一名遠嫁香港的新娘拍攝婚紗照，照片中為新娘子回台宴客前，穿著大紅色的禮服，到醫院讓躺在病床上的阿媽看看她幸福的模樣，並在貼文中寫下了一段文字令人熱淚盈眶，貼文吸引了3萬多名粉絲按讚。

不過穆姓攝影師因偏好情慾類創作，因此還有「色淫師」的封號，不過他的攝影技術高超，臉書貼文大多十分勵志，且文字富有情感，捲入此事件也讓眾多粉絲感到相當吃驚。


▲群交趴「色淫師」多年前曾親自下海當模特兒，攜女模陳泱瑾拍婚紗照。（圖／翻攝自臉書）

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群交趴女子爆崩潰休學　求網友放過

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