NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈林書豪秀新造型　盼像老鷹一樣展翅蔡依林坦承：以前把愛情放得很美好勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
地方

民代最關心》上班族大罵　湖口交流道前封路施工塞爆

記者常似虎／新竹縣報導2017/12/29 12:01
▲銜接湖口交流道的中湖路在上班時段封路施工，慘遭塞爆的通勤族不爽大罵。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）
▲銜接湖口交流道的中湖路在上班時段封路施工，慘遭塞爆的通勤族不爽大罵。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）

新竹縣湖口鄉湖南營區前的中湖路，今(29)日一大早就無預警封路，由於這條路是通往高速公路湖口交流道的主要通道，道路全線封閉阻礙許多上班族，造成沿途大塞車，讓2017年最後一天上班之路顯得格外遙遠漫長；縣議員陳栢維替大家發出怒吼：「一人一信灌破湖口鄉長信箱！」

當地因為施作「中湖路圓環周邊道路改善工程」而封閉，禁止一般車輛通行，然而中湖路是銜接高速公路，是湖南營區以及湖口往來通行的要道，選在上班交通尖峰時刻封路，直接讓通勤族「有感」；有人哀嚎：「我花了一個小時才上高速公路。」另有網友留言：「一個半小時了，還沒看到交流道。」


▲中湖路圓環周邊道路改善工程在上班時段封路，不少被害上班族罵聲連連。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）

陳栢維在臉書上替上班族發出不平之鳴，怒批此舉勢必耽誤到大家的上班時間，造成一大早就塞塞塞…，「政府單位真的很白目耶！你不會晚上才施工嗎？」氣憤之餘，直接發起「一人一信摜（灌）破湖口鄉長信箱，一人一個電話抗議湖口鄉公所施政無方」強烈表達不滿。

部分網友雖能幽默以對：「准你放塞車假一天！」但更擔心明天過後的車行狀況會更糟，「接下來的連假，一樣會塞好塞滿！湖口的鄉親們真是好可憐，誰來救救我們」也有人幫鄉公所緩頰：「湖口鄉公所是有在作事的，不過在上班時間封路施工真的很白痴。」


▲原本全線封閉施工，終不敵用路人抱怨聲浪，才開放一線讓往來車輛通行。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）

不斷湧出的怨言，終於讓施工單位警覺，才開放一線道讓往來車輛通行；不過湖口交流道平日上下班就車多壅塞，遇上假日情況更加嚴重，用路人積怨已久，因此一旦遇上施工問題立刻就被引爆。長期被壓抑的民眾情緒，無論是鄉公所或是施工單位都必須謹慎以對。

關鍵字新竹縣陳栢維湖口交流道中湖路一人一信封路
新北市歡樂耶誕城一日遊懶人包年老記憶差　背得離離落落終落網

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan