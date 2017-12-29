民代最關心》上班族大罵　湖口交流道前封路施工塞爆

當地因為施作「中湖路圓環周邊道路改善工程」而封閉，禁止一般車輛通行，然而中湖路是銜接高速公路，是湖南營區以及湖口往來通行的要道，選在上班交通尖峰時刻封路，直接讓通勤族「有感」；有人哀嚎：「我花了一個小時才上高速公路。」另有網友留言：「一個半小時了，還沒看到交流道。」

新竹縣湖口鄉湖南營區前的中湖路，今(29)日一大早就無預警封路，由於這條路是通往高速公路湖口交流道的主要通道，道路全線封閉阻礙許多上班族，造成沿途大塞車，讓2017年最後一天上班之路顯得格外遙遠漫長；縣議員陳栢維替大家發出怒吼：「一人一信灌破湖口鄉長信箱！」



▲中湖路圓環周邊道路改善工程在上班時段封路，不少被害上班族罵聲連連。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）

陳栢維在臉書上替上班族發出不平之鳴，怒批此舉勢必耽誤到大家的上班時間，造成一大早就塞塞塞…，「政府單位真的很白目耶！你不會晚上才施工嗎？」氣憤之餘，直接發起「一人一信摜（灌）破湖口鄉長信箱，一人一個電話抗議湖口鄉公所施政無方」強烈表達不滿。

部分網友雖能幽默以對：「准你放塞車假一天！」但更擔心明天過後的車行狀況會更糟，「接下來的連假，一樣會塞好塞滿！湖口的鄉親們真是好可憐，誰來救救我們」也有人幫鄉公所緩頰：「湖口鄉公所是有在作事的，不過在上班時間封路施工真的很白痴。」



▲原本全線封閉施工，終不敵用路人抱怨聲浪，才開放一線讓往來車輛通行。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）

不斷湧出的怨言，終於讓施工單位警覺，才開放一線道讓往來車輛通行；不過湖口交流道平日上下班就車多壅塞，遇上假日情況更加嚴重，用路人積怨已久，因此一旦遇上施工問題立刻就被引爆。長期被壓抑的民眾情緒，無論是鄉公所或是施工單位都必須謹慎以對。