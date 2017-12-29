長虹售樓中華郵政 進帳19億元 每股純益貢獻6.6

就整棟商用不動產的交易案而言，這是長虹建設繼 2012 年 6 月對內湖的「長虹新凱旋科技大樓」以 70.2 億元賣給富邦人壽之後，又一整棟交易出售的商用不動產。法人估長虹因此出售案將貢獻稅後純益約 19.26 億元，每股純益約 6.63。元。

長虹建設股價受正式簽訂「長虹新世紀企業總部」買賣合約的消息面激勵，盤中滾量走揚，至中場止成交量已達 951 張，超過昨日全場的成交量。

台北市高價商用不動產交易案年底再添一筆，長虹建設 (5534-TW) 出售位於台北市內湖的新地標大樓「長虹新世紀企業總部」，12 月 28 日並完成買賣合約簽訂，將於 2018 年第 1 季入帳，出售利益為 19.26 億元，每股純益貢獻 6.63 元，激勵長虹建設股價以 76.8 元跳空上漲開出。

今年以來大型辦公商用不動產交易案，除今日內湖新地標大樓「長虹新世紀企業總部」以 64.2 億元由長虹建設賣給中華郵政公司，另有太子建設 (2511-TW) 以 26 億元出售內湖五期太子潭美整棟大樓予碩天科技 (3617-TW)，及富邦人壽砸 13 億元買下內湖科技園區「麗嬰房總部大樓」，並採售後回租方式給麗嬰房 (2911-TW)。

「長虹新世紀企業總部」鄰近捷運港墘站，地上 12 樓、地下 6 層，基地面積 925.69 坪，總建坪包括停車位共 9423.78 坪。

若投資人看好長虹建設後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：長虹元大 74 購 01(062536-TW)、長虹元大 74 購 02(066868-TW)、長虹凱基 74 購 01(067031-TW)。

長虹相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)