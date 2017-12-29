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迪士尼力退華納 蟬聯美國電影票房冠軍

鉅亨網2017/12/29 11:09
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根據數據公司 comScore 公佈的 2017 年美國電影票房數據，截至 12 月 25 日，迪士尼以 22.7 億美元的票房，市占率 21.3%，連續第 2 年奪得北美票房冠軍，而華納兄弟則以 20.2 億美元的票房，市占率 18.9% 稍居第 2。

迪士尼的高票房，歸功於《星際大戰：最後的絕地武士》年末的一擊，以及《美女與野獸》5.04 億美元票房的好表現，迪士尼電影的發行量，比其他好萊塢電影公司少上許多，今年只發行 12 部電影，去年則發行 16 部。

票房排名第 2 的華納兄弟，今年發行 31 部電影，在 12 月 10 日時，比迪士尼更早達到 20 億美元票房的大關，為該公司 2009 年以來，表現最好的一年，當中《神力女超人》以 3.27 億美元票房領先群雄，然而英雄電影《正義聯盟》，表現卻不如預期，以 2.236 億美元收尾。

迪士尼與華納兄弟這兩家電影公司，在 2016 年也分別排名第一與第二，當時迪士尼的總票房為 28.5 億美元，華納兄弟公司則是 18.8 億美元。

環球以 14.9 億美元的票房，在美國市場排名第 3，共發行 17 部電影，市占率 14％，《神偷奶爸 3》為其最賣座的電影，票房 2.64 億美元。第 4 名至第 6 名分別為，福斯的 13.7 億美元，Sony 的 9.48 億美元，以及獅門娛樂的 8.79 億美元。

comScore 預估，2017 年的總北美票房收入，將比去年創紀錄的 113.8 億美元，下降約 2.7 億美元約 2.5％左右，comScore 資深媒體分析師 Paul Dergarabedian 表示，熱門大片和獨立製作的電影，在 2017 年皆表現亮眼，成功激起熱潮，吸引觀眾前往。

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