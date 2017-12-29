迪士尼力退華納 蟬聯美國電影票房冠軍

根據數據公司 comScore 公佈的 2017 年美國電影票房數據，截至 12 月 25 日，迪士尼以 22.7 億美元的票房，市占率 21.3%，連續第 2 年奪得北美票房冠軍，而華納兄弟則以 20.2 億美元的票房，市占率 18.9% 稍居第 2。

迪士尼的高票房，歸功於《星際大戰：最後的絕地武士》年末的一擊，以及《美女與野獸》5.04 億美元票房的好表現，迪士尼電影的發行量，比其他好萊塢電影公司少上許多，今年只發行 12 部電影，去年則發行 16 部。



票房排名第 2 的華納兄弟，今年發行 31 部電影，在 12 月 10 日時，比迪士尼更早達到 20 億美元票房的大關，為該公司 2009 年以來，表現最好的一年，當中《神力女超人》以 3.27 億美元票房領先群雄，然而英雄電影《正義聯盟》，表現卻不如預期，以 2.236 億美元收尾。