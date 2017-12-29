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政治

國民黨幹話王大賽　賴清德功德說奪冠

記者戴祺修／台北報導2017/12/29 11:16
▲國民黨發言人黃健豪宣布，2017年金幹獎得主，是由講出功德說的行政院長賴清德獲得。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.29）
▲國民黨發言人黃健豪宣布，2017年金幹獎得主，是由講出功德說的行政院長賴清德獲得。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.29）

紛紛擾擾的2017年即將落幕，在迎來2018新的一年之際，國民黨中央今(29)日召開「2017年幹話講夠沒！」記者會，發言人黃健豪表示，2017年拔得幹話頭籌「金幹獎」者，就是說出領低薪就當成做功德的行政院長賴清德，他希望民進黨能藉此痛定思痛，檢討執政缺失。

記者會上首先公布所謂2017年「幹話王」入圍名單，入圍的分別有總統蔡英文「勞工本來就是民進黨心裡最軟的一塊」、「我聽到以後就不用繼續大聲了」、賴清德的「低薪就當成做功德」、民進黨立委邱議瑩「那都是放錄音帶的」，與亞泥董事長徐旭東說花蓮新城山礦場「挖深一點可以養魚」等等經典語錄。

黃健豪說，本次票選是由各網路平台與公民團體票選出來，在各方網友票選所做成的共識中，賴清德的功德說都進入前三名，因此由賴揆拔得幹話頭籌，顯示功德說是所有勞工與人民最深層的痛苦的一句話。

新媒體部副主任劉奕帆表示，賴清德如果要勞工做功德，自己應該可以以身做則，先捐出薪水來做功德；對於總統蔡英文劉奕帆也諷刺，蔡英文不知道人間疾苦，勘災住五星級飯店，當總統後也是吃五星級料理，怎麼會懂得勞工的心聲。

在邱議瑩的部分，劉奕帆說，邱委員不知道勞團怒氣衝天，民意代表卻無視民意，稱勞團不是認真工作的勞工，這種說法讓勞工怎麼能夠接受。

關鍵字幹話賴清德蔡英文邱議瑩黃健豪
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