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中央社

涉販逾期蛋品蛋液 萇記負責人300萬交保

中央社2017/12/29 11:06
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者邱俊欽桃園29日電）萇記泰安蛋品有限公司、泰頂山農產品有限公司李姓負責人涉嫌販賣逾期蛋品、蛋液，經桃園地檢署指揮偵辦，李姓負責人涉及詐欺取財等罪嫌，被諭令新台幣300萬元交保。

桃園地方法院檢察署今天表示，桃園地檢署民生犯罪專組主任檢察官林秀敏，偵辦萇記泰安蛋品有限公司、泰頂山農產品有限公司負責人56歲李姓負責人涉嫌販賣逾期蛋品、蛋液，28日指揮法務部調查局桃園市調查處等處，持法院搜索票，搜索李姓負責人的住處、桃園、彰化、台南營業所等5處。

檢方除了查扣相關帳冊、交易明細、電腦、行動電話、監視錄影設備及檔案等物外，同時向全聯、大潤發等通路業者調取相關退貨文件，並傳喚被告及證人共18人，經檢察方偵訊後，李姓負責人涉及共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，諭知具保300萬元。

檢調人員指出，李姓負責人為減少雞蛋銷售不佳而報廢銷毀的損失，竟罔顧消費者健康權益，涉及從民國100年起，指示司機載運蛋品至通路業者時，一併載回即將到期或已逾期的蛋品，由員工檢視後，將外觀完整蛋品，混入新鮮蛋品，重新以塑膠盒包裝，印製包裝當天日期為製造日期，以及15天的有效期限後，再行出貨販售。

另外，也發現業者將外觀破損蛋品，敲打製成蛋液後，再行販售至蛋糕店、熱炒店等供消費者食用。

檢方表示，因萇記公司、泰頂山公司販售的黑心蛋品、蛋液，已長期流入市面，檢方將積極追查流向，儘速釐清案情外，也將協調衛生單位迅速下架回收，以維護國人健康。1061229

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