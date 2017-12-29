影片酸希拉蕊惹眾怒 雜誌道歉被川普笑

（中央社佛州西棕櫚灘28日綜合外電報導）知名時尚雜誌「浮華世界」公布自稱「幽默」的影片，建議希拉蕊‧柯林頓應該「去打毛線」而不要再選美國總統，引發眾怒。浮華世界發言人為此道歉，引來總統川普訕笑。

美國有線電視財經新聞網（CNNMoney）網站報導，浮華世界（Vanity Fair）多名員工一起拍影片，對希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）提供新年建議。影片23日率先曝光後，原本沒引起太多注意，但3天後，影片中的一句話成為眾矢之的。

科技記者柯索夫（Maya Kosoff）在影片中說：「新年開始新的嗜好吧，例如做志工、打毛線、即興喜劇表演，反正任何事都可以，只要別讓妳再選總統就好。」