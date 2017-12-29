影片酸希拉蕊惹眾怒 雜誌道歉被川普笑

（中央社佛州西棕櫚灘28日綜合外電報導）知名時尚雜誌「浮華世界」公布自稱「幽默」的影片，建議希拉蕊‧柯林頓應該「去打毛線」而不要再選美國總統，引發眾怒。浮華世界發言人為此道歉，引來總統川普訕笑。
美國有線電視財經新聞網（CNNMoney）網站報導，浮華世界（Vanity Fair）多名員工一起拍影片，對希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）提供新年建議。影片23日率先曝光後，原本沒引起太多注意，但3天後，影片中的一句話成為眾矢之的。
科技記者柯索夫（Maya Kosoff）在影片中說：「新年開始新的嗜好吧，例如做志工、打毛線、即興喜劇表演，反正任何事都可以，只要別讓妳再選總統就好。」
許多人在社群媒體上痛批這是性別歧視，還有人在推特以主題標籤「取消訂閱浮華世界」，號召抵制。
美國女星派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）也憤怒回應。她在推文中忍不住爆粗口，寫說：「別再告訴女性她們究竟應該做什麼或能做什麼。快克服你們的媽咪情節。」
浮華世界發言人昨天晚間發出聲明，表示這支影片「原意是想幽默一番，我們很抱歉這次失策」。
不過美聯社和英國廣播公司（BBC）等媒體報導，這番道歉也引發川普批評。川普今天在推特上表示，浮華世界「拚了老命為小小中傷不老實的希（拉蕊）道歉」。
川普還在推文中點名希拉蕊金主溫圖爾（AnnaWintour），說她「難過地快抓狂了，正在乞求原諒！」
溫圖爾是「時尚雜誌」（Vogue）總編輯，不是浮華世界總編輯。不過她也是這兩個雜誌的母公司康泰納仕集團（Conde Nast）藝術總監。（譯者：中央社盧映孜）1061229