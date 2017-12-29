〈2018投資雷達〉基金理財必學 明年投資求「穩」

2017 年股債齊揚，MSCI 世界指數繳出近 2 成亮眼報酬，展望明年，法人表示，投資要「穩中求益」，建議以定期定額方式，核心持有股、債、REITs、可轉債等多重收益資產，另 20% 至 30% 配合市場趨勢，以停利不停扣方式操作，若遇到有額外年終獎金或紅包時，則可加碼做單筆投資。

保德信投信表示，基於美國經濟成長，川普政府持續推動稅改政策，美股仍有上漲空間，考量升息可能促使股市波動度升高，明年投資可留意 A 股、收益、多重資產、通膨概念、落後補漲以及新興市場的投資機會。