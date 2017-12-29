債市出現資金大逃殺 法人：公債才要怕 高收債免驚

受到大環境持續好轉、美國稅改及擴大基礎建設投資等有利振興經濟的政策影響，過去一週資金大規模流出債市，引發投資人擔憂。但實際上聯準會縮表主要影響的是公債，國內投資熱度最高的高收益債則則與公司財務狀況關連性較大，經濟好的情況下公司獲利機會及能力皆提升，違約率自然低，在美國企業狀況良好下，高收益債仍有甜頭。

鉅亨基金交易平台指出，根據統計數據，12 月 20 當周，全球債券基金單周遭淨流出 33 億美元，為近一年來債券型基金最大規模的淨流出。主因投資人擔心美國稅改法案正式通過，明年共和黨將轉戰擴大基礎建設及相關支出的法案，美國經濟成長率及物價年增率可望高於今年水準；加上聯準會已經開始縮減資產負債表，投資人擔憂美國公債殖利率因此升高，而率先賣出債券基金。