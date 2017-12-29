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新竹縣元旦升旗暨路跑嘉年華　交通管制宜多加注意

記者常似虎／新竹縣報導2017/12/29 12:04
▲新竹縣元旦升旗後，還有路跑健行嘉年華活動，規劃了交通管制措施請多加注意。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）
▲新竹縣元旦升旗後，還有路跑健行嘉年華活動，規劃了交通管制措施請多加注意。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）

新竹縣政府訂於107年1月1日(星期一)上午6時至11時，在縣政府前廣場、外廣場(縣政六路)舉辦「新竹縣107年元旦路跑暨健走活動」；上午8時升旗典禮結束，在竹北市縣政六路(起、終點) 福興路、自強一路、文興路、自強南路、興隆路等路段舉行路跑、健走嘉年華活動，為減少活動期間會場周邊交通衝擊，警察局將實施交通管制。

一、 管制路段及時間如下:
(一) 管制時間:107年1月1日8時起至11時止(視情況彈性調整)。
(二) 管制路段:車道封閉路段、範圍：(如交通疏處示意圖):
1.縣政六路:(全線封閉)北自光明六路(不含)起，南至福興路(不含)止。
2.福興路:(封閉南側車道、北側車道實施調撥)西自縣政九路(不含)起，東至自強三路(不含)止。
3.自強一路: 北自福興東路1段(含)起，南至興隆路2段(不含)止。
4.文興路:東自自強南路(不含)起，西至自強一路(含)止。
5.自強南路:北自文興路1段(不含)起，南至興隆路2段(不含)止。
6.興隆路:自興隆路2段起至興隆路5段實施漸變段(縮減車道)。
以上路段交通管制期間，禁止汽機車進入。

二、 停車規劃: 汽車停放於縣治區周邊停車場，機車停放於路邊以不影響交通為原則。

警察局呼籲:請參加107年元旦升旗暨路跑嘉年華活動民眾，共同遵守道路交通號誌、標誌、標線規則，並聽從現場員警指揮。

關鍵字新竹縣元旦升旗路跑嘉年華交通管制警察局
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