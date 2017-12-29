〈2018投資雷達〉海運復甦非揣測 落後指標造船業

進入 2018 年後，2017 年旺季期間獲利大幅回升的航商們，能否繼續順風迎來熱絡的海運市況。儘管目前看來，海運景氣復甦力道並非強勁 U 型反彈，然而，一向是海運景氣落後指標的造船業者透露，「已接到各方面的詢價」，顯示海運復甦已非揣測，各界陸續都有實際造船行動。

台船 (2208-TW) 不諱言，商船方面已陸續接到各方面的詢價，展望明年「商船需求來看是一個好的開始」，預料貨櫃航商將迎向復甦的一年，加上散裝船目前租金都已經開始賺錢，全球海運市況已處在復甦之中。

慧洋 - KY(2637-TW) 也指出，第 4 季 12 艘換約後平均租金上漲約 12.36%，展望明年，將有 7 艘新船下水，其中已有 4 艘船簽有期約，另外將有 52 艘船將進行換約，隨著明年市況可望穩健向上，樂觀預期換約將可帶動租金年增 10-15%，明年的獲利也可望較今年好。