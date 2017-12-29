陸媒：賈躍亭在美有5棟豪宅

報導表示，根據美國公開房產交易資訊，一家名為Ocean View Drive Inc的公司擁有這幾棟房產，而相關檔案顯示，賈躍亭就是這家公司的執行長（CEO）。

澎湃新聞網今天在發自美國的報導中表示，賈躍亭的5棟豪宅在美國洛杉磯西南邊有名的富人區蘭喬帕洛斯維第斯（Rancho Palos Verdes）。

（中央社記者張謙香港29日電）據報導，正在美國的中國大陸樂視網創辦人賈躍亭在美國洛杉磯擁有5棟豪宅。

不過，目前這家公司的擁有者是鄧超英（音譯，Chaoying Deng），資料顯示她是「法拉第未來」（Faraday Future）的行政副總裁。

「法拉第未來」是賈躍亭在美國投資的車廠，在加州漢福德（Hanford）設廠，在洛杉磯設有總部。此外，賈躍亭擁有「樂視汽車生態美國洛杉磯駐美辦兼接待辦」。

賈躍亭近日成為大陸的焦點人物，原因是他投資的樂視網出現嚴重債務問題。

北京證券監督管理局日前發布通告，責令賈躍亭於今年12月31日前回到大陸，切實履行公司實際控制人應盡義務，配合解決公司問題，穩妥處理公司風險，切實保護投資者合法權益。

賈躍亭多年前在大陸經營網路電視，後來港發展，被不少人視為大陸新崛起的成功投資者。他早前傳出欠債，但仍到了美國投資汽車業。

早前有報導指出，相關車廠並未生產。1061229