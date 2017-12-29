英聽取消准考證 未帶有效證件違規暴增

大考中心主任劉孟奇表示，忘了帶證件的考生人數差不多，但以前准考證可以現場申請補發，完成補發就不會被記違規；今年必須用身分證件查驗，除非家長有能力迅速跑到戶政事務所完成補辦，否則就只能記違規，將被扣減一題的分數。

根據大考中心統計，106學年度高中英聽（未取消准考證），未帶准考證的人數是59人。107學年度（取消准考證），未帶有效證件違規人數則高達1278人。

（中央社記者陳至中台北29日電）高中英語聽力測驗今年首度取消「准考證」，改用身分證件查驗，造成「未帶有效證件」違規暴增。緊接而來的學科能力測驗（學測）也取消准考證，讓試務單位冷汗直流。

劉孟奇指出，嚴格查驗身分證件，是為確認是考生本人應考，違規處罰明訂於簡章之中，沒有任何轉圜餘地，「簡章最大」。

簡章規定的有效證件，包括國民身分證、有照片的健保卡、護照、居留證、駕駛執照等。劉孟奇強調，重點是一定要有照片，有些考生的健保卡上沒有照片，就不會被視為有效證件。

另外，學生證並非有效證件，今年違規者有一半是帶了學生證。劉孟奇表示，明年1月26日、27日舉辦的學測，也一樣取消准考證，看到英聽的狀況，很擔心又有很多考生忘了帶身分證件，呼籲各界加強宣導。

高中英聽試務召集人沈青嵩表示，英聽未帶身分證件是扣一題分，但學測未帶則是扣一級分（單科最高級分是15級分），如果一整天都來不及補上，累積起來3科會被扣3級分，影響非常大。1061229