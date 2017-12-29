調查：蘋果占全球手機利潤比例下滑 華為等中國品牌竄

全球智慧手機利潤，過去向來由蘋果及三星包辦，尤其蘋果占了最大宗。不過 Counterpoint Research 本周發布報告顯示，中國品牌正在蠶食這兩家品牌的利潤。

Counterpoint 報告指出，在三星與中國品牌強勁的表現下，第 3 季全球手機利潤年增 13%。最明顯的差別是蘋果，利潤占比由 85.9% 大跌至 25.9%。Counterpoint 認為，蘋果利潤份額的下降部分原因，在於舊款 iPhone 機型在銷量中比例較高，利潤較少。

第 3 季全球手機利潤占比（圖表取自 Counterpoint 新聞稿）

另一方面，去年第 3 季三星由於召回 Note 7 手機，未取得市場利潤。而今年的 Galaxy Note8，為三星獲得 26% 的智慧手機利潤占比。據分析，今年第 3 季三星每支手機的利潤為 31 美元。