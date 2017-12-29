網友瘋傳性愛趴私密照 婦援會籲停止

（中央社記者余曉涵台北29日電）近日網路上瘋傳大量性愛趴的私密照，對此婦女救援基金會今天發出聲明呼籲民眾停止轉傳。婦援會表示，這是數位時代下性隱私權遭受侵害的嚴重問題，「拿別人的傷痛當笑話，你也是幫凶。」

近期網路上瘋傳大量的性愛趴私密照，甚至有網友肉搜當事者。對此婦女救援基金會今天發出聲明表示，網友應該自律，勿再追索當事人詳述細節，甚至下載、分享；社會大眾更應認識到，這是數位時代下性隱私權遭受侵害的嚴重問題，而非茶餘飯後閒聊嘲諷的話題，請停止以任何形式譴責被害人，更該被譴責的是將影像外流的加害者以及洩漏被害人個資的網友。