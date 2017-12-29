〈2018投資雷達〉太陽能裝置量持平今年 鑽石切割

太陽能經過數年的沉寂，今年下半年在政府綠能政策與產業內部整合傳出後，太陽能族群重新在市場發光。展望明年，美國與中國政策帶來的影響，及「三合一」整合後是否成為國內太陽能產業轉機，都將成為市場關注焦點。鑽石切割技術可望擁利基闖出一片天，以需求面來說，業者大多認為明年需求量將與今年相近。

太陽能產業在整併消息傳了多年後，總算擺脫「只聞樓梯響」的階段，新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 於今年 10 月中旬宣布將「三合一」，為太陽能產業投下震撼彈，雖說如新日光董事長洪傳獻所言，3 家太陽能業者整併，對員工與股東們、甚至是國家再生能源政策，都具正面效益，但「三合一」在明年第 3 季整併完成後，能否順利扭轉台灣目前既有的產業困境，仍有待觀察。