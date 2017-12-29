紐時：中國製無人機存在資安隱憂

（中央社台北29日電）紐約時報28日引述美國入境和海關執法局洛杉磯辦事處一份2017年備忘錄指出，中國無人機大廠大疆所製作的無人機正向中國發送美國基礎設施的敏感資訊。對此，大疆透過聲明否認這些指控。
報導引述無人機研究公司Skylogic Research的數據指出，成立於2006年的大疆創新科技在全球市占率已超過70%。
這些無人機在中國被用於檢查電纜，調查火情和災區，給農作物噴灑農藥，以及監測工廠周圍的空氣汙染情況。
對於美國海關備忘錄指控，大疆科技透過聲明反駁，並宣稱備忘錄「顯然是基於虛假和誤導性的說法」。
翻查新聞資料，2017年7月1日香港政權轉移20周年、中國國家主席習近平訪港前夕，大疆曾向港媒證實，因應香港民航處指引，透過遙控方式控制用戶的無人機，讓機器在時限內無法在禁飛區內起飛；若誤闖禁飛區，無人機會自動被靜止在原位，不能再朝禁飛區方向飛行。
另外，紐時報導也提到，美國陸軍今年8月起已下令部隊停止使用大疆無人機以及它的設備和軟體，聲稱這是考慮到「網路漏洞」，但沒有透露具體原因。大疆在11月時也曾被外媒報導存在資安風險問題。
大疆當時透過聲明表示，除非用戶自主選擇與大疆服務器同步處理飛行紀錄，或將照片、影片上傳至雲端空間，或將產品實物送至大疆進行維修，否則大疆絕不會瀏覽用戶無人機飛行期間產生的飛行紀錄、照片或影片等數據。1061229