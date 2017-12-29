紐時：中國製無人機存在資安隱憂

（中央社台北29日電）紐約時報28日引述美國入境和海關執法局洛杉磯辦事處一份2017年備忘錄指出，中國無人機大廠大疆所製作的無人機正向中國發送美國基礎設施的敏感資訊。對此，大疆透過聲明否認這些指控。

報導引述無人機研究公司Skylogic Research的數據指出，成立於2006年的大疆創新科技在全球市占率已超過70%。

這些無人機在中國被用於檢查電纜，調查火情和災區，給農作物噴灑農藥，以及監測工廠周圍的空氣汙染情況。

對於美國海關備忘錄指控，大疆科技透過聲明反駁，並宣稱備忘錄「顯然是基於虛假和誤導性的說法」。