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南韓打壓比特幣 加密貨幣與區塊鏈類股全趴倒

鉅亨網2017/12/29 11:47
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南韓政府打壓比特幣，此舉宛如火燒連環船，其他加密貨幣與區塊鍊也一起遭殃。

紐約交易時間 1：13 p.m，行動網路軟體服務商 Pareteum Corp (TEUM-US) 重挫 26%；Digital Power Corp.(DPW-US) 和以亞太地區為重心的電子交易平台 Longfin Corp (LFIN-US) 分別也都下跌 6% 以上。

南韓政府宣布將打壓投機，可能會關閉一些交易所。此消息傳出後，比特幣隨即跌破 14000 美元，與上週相比，跌幅達 29%。

區塊鍊 Overstock.com Inc (US-OSTK)、On Track Innovations Ltd (OTIV-US) 和 Riot Blockchain Inc. (RIOT-US) 週四交易均走跌，但交易量相較平淡。

本月加密貨幣類股漲跌震盪，比特幣創下新高後又在上週遭遇劇烈賣壓，本週稍早回彈，但隨後又因投資者熱情些微降溫而下滑。

這樣的波動性對比特幣或其他加密貨幣來說也非新聞，以過往歷史來說，比特幣就屢創紀錄。比特幣今年漲幅 1300%，一度曾達 19500 美元以上。相關資產與加密貨幣的走勢也同步，例如今日受重創的 Riot Blockchain 和 Digital Power，其今年股價也分別飆漲 611% 和 475%。

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關鍵字南韓打壓區塊鍊比特幣加密貨幣大跌afpheadline
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