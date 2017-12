南韓打壓比特幣 加密貨幣與區塊鏈類股全趴倒

區塊鍊 Overstock.com Inc (US-OSTK)、On Track Innovations Ltd (OTIV-US) 和 Riot Blockchain Inc. (RIOT-US) 週四交易均走跌,但交易量相較平淡。

本月加密貨幣類股漲跌震盪,比特幣創下新高後又在上週遭遇劇烈賣壓,本週稍早回彈,但隨後又因投資者熱情些微降溫而下滑。

這樣的波動性對比特幣或其他加密貨幣來說也非新聞,以過往歷史來說,比特幣就屢創紀錄。比特幣今年漲幅 1300%,一度曾達 19500 美元以上。相關資產與加密貨幣的走勢也同步,例如今日受重創的 Riot Blockchain 和 Digital Power,其今年股價也分別飆漲 611% 和 475%。

