iPhone是金雞母 蘋果囊括全球近6成獲利

其中中國大陸行動裝置品牌廠商當季加總獲利首次超過15億美元，在蘋果（Apple）和三星（Samsung）兩大品牌夾擊下殺出一條血路。調查指出，華為（Huawei）第3季行動裝置獲利較去年同期大增67%。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）蘋果iPhone依舊是金雞母。市調機構指出，蘋果第3季囊括全球行動裝置近6成獲利，三星居次占比近26%，中國大陸品牌商獲利也殺出一條血路。

蘋果依舊在全球行動裝置產業獲利取得龍頭寶座，調查顯示第3季蘋果囊括全球行動裝置近60%的獲利，達到59.8%，不過相較於去年同期的85.9%，占比明顯下滑，主要是第3季前幾代iPhone產品組合增加。

相對來看，三星第3季取得全球行動裝置近26%的獲利，達到25.9%，擺脫去年同期由於Galaxy Note 7電池事件影響的陰霾。

從每支行動裝置獲利表現來看，調查指出，蘋果第3季每支行動裝置獲利達到151美元，預期到今年第4季假期旺季，蘋果可望受惠售價高的iPhone X帶動，每支行動裝置獲利數字持續成長。

相較之下，三星第3季每支行動裝置獲利約31美元，華為每支行動裝置獲利約15美元。

蘋果截至9月30日的2017會計年度第4季營收達525.79億美元，較上一季增加15.8%，比上一年增加12.2%，當季獲利達107.14億美元，較去年同期成長18.8%，獲利絕對數字創歷年同期次高。

展望截至12月底2018會計年度第1季財測，蘋果預估營收達840億美元到870億美元之間，毛利率在38%到38.5%之間，可望受惠旺季假期效應，預期營收可創歷史單季新高。1061229