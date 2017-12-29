實價登錄揭露地址多獲認同 但要顧好資安

進一步分析贊成與反對的原因，持贊成意見者，有房者中認為「可以讓房屋的市場價格更透明完整」占比最高，達44.4%，33.2%的民眾贊成的同時，「希望要有完善的登錄管理機制，以免資料被歹徒利用」。

中信房屋進行實價登錄究竟該不該揭露地址的問卷調查結果顯示，不論有無房產，均偏向「贊成」揭露地址。有房者贊成的比例為77.6%，勝過無房產者的67.7%。

（中央社記者韋樞台北29日電）實價登錄究竟該不該揭露地址，一項調查顯示，不論有無房產者均贊成實價登錄應揭露地址，可讓房屋市場價格更透明完整，但是對於資料安全都認為應加強管理，免遭歹徒利用。

無房者中持贊成意見者，則以「希望要有完善的登錄管理機制，以免資料被歹徒利用」最高，達37.6%，其次才是「可以讓房屋的市場價格更透明完整」，占30.1%。

反對者則擔心個資外洩，無房者的擔心程度32.4%，高於有房者的22.4%。

中信房屋副總經理劉天仁表示，實價登錄地址之後確實會使市場更透明，並減少人為操作價格空間，屋主對訂定賣價、買方議價都將更理性，買賣雙方也將縮減達成價格一致的議價時間。屋主要有充分理由才能賣得比行情高，買方要議價也要更理性，才能達成協議。

劉天仁說，一旦實施實價登錄揭露地址，政府就該提供完善的登錄管理機制，並加強資安充分保護個資。

至於房仲的角色可以趁機更提升、更深層。劉天仁分析，房仲業為消費者提供的服務將由「價格」轉為「效益」，也就是為買方客戶比較哪個物件的綜合效益較理想，除了評估買價，還要評估年報酬率，或是從買方的財務規劃、傳承規劃等著眼。

針對賣方，房仲則要蒐集更多資訊，以更廣的視野來評估物件的價值，定出讓屋主滿意的銷售與成交價位。

中信房屋委託創市際市場研究顧問公司在11月27日至12月4日，以IXSurvey專業網路調查機制，回收1000份有效問卷的調查結果，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.1%以內。1061229