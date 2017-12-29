帛琉游泳國手車禍險截肢 台灣即刻救援

諾艾今天出席記者會受訪時說，日前他在回家途中遭遇重大車禍，左大腿被壓在車下長達2小時，不但嚴重骨折、傷口也感染，2天後搭醫療專機來台治療。

年僅15歲的諾艾，是台灣太平洋友邦帛琉游泳健將，創下帛琉多項游泳紀錄，去年獲表揚為帛琉年度最佳男性運動員。

（中央社記者張茗喧台北29日電）帛琉游泳國手諾艾（Noel E. Keane）日前在帛琉發生車禍，左大腿開放性骨折且嚴重感染，恐截肢且危及性命，緊急送往台灣治療，短短10天就好轉，預計半年後就能繼續游泳生涯。

收治的新光醫院骨科主任釋高上表示，諾艾剛到院時，左大腿嚴重開放性骨折，看起來相當嚇人，而且陷入休克狀態，全身都散發細菌感染的惡臭，不僅可能得截肢，甚至隨時都有性命危險。

為了保住他的性命，甚至重回運動場，醫療團隊以最低傷害的方式清創，並採微創股骨骨折手術、修補肌肉、植皮等，前後共經歷6次手術，短短10天就完全癒合，也可以自己下床運動，本週已經出院。

釋高上說，所幸諾艾年紀還輕，即使肌肉組織受到很大傷害還是有復原的機會，預計3到6個月復健期後就能繼續接受訓練。

回憶車禍當下，諾艾說，他當時非常恐慌，擔心永遠無法再游泳，真的很感謝台灣的醫療團隊，未來希望有機會挑戰2020東京奧運。

諾艾的爸爸說，得知兒子車禍時，看到兒子傷勢及虛弱的樣子，很擔心無法活下來，直到抵達台灣，幾天後看到兒子傷勢漸漸好轉，懸著的一顆心才總算放下，很感謝台灣的醫師救了兒子。

今天正好是諾艾父親的生日，他笑稱：「這是最好的生日禮物」。1061229