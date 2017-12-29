蘋果傳攻智慧織品 Apple Watch錶帶有新意

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）Apple Watch錶帶傳出新技術。外媒報導，蘋果規劃未來手錶結合智慧織布，Apple Watch錶帶可以設計按鍵控制電源、音量、電話或是主畫面等。

國外科技網站Patently Apple報導，一項專利技術內容顯示，蘋果布局可應用在未來Apple Watch錶帶的智慧織品，透過結合電路元件的智慧織布，未來AppleWatch錶帶可以具備感測和控制按鍵等功能。

相關錶帶設計可規劃具有觸控感測功能的電路元件，在智慧織布內建可傳導的感測電路，除能應用在電源按鍵設計外，還可以應用在電話按鍵控制、音量控制、主畫面控制等。