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中央社

蘋果傳攻智慧織品 Apple Watch錶帶有新意

中央社2017/12/29 11:48
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）Apple Watch錶帶傳出新技術。外媒報導，蘋果規劃未來手錶結合智慧織布，Apple Watch錶帶可以設計按鍵控制電源、音量、電話或是主畫面等。

國外科技網站Patently Apple報導，一項專利技術內容顯示，蘋果布局可應用在未來Apple Watch錶帶的智慧織品，透過結合電路元件的智慧織布，未來AppleWatch錶帶可以具備感測和控制按鍵等功能。

相關錶帶設計可規劃具有觸控感測功能的電路元件，在智慧織布內建可傳導的感測電路，除能應用在電源按鍵設計外，還可以應用在電話按鍵控制、音量控制、主畫面控制等。

智慧織品可與微型化的電路系統整合，相關技術可應用在皮帶、手環或頭帶等，內建電路系統的智慧織布，也可與腕帶、袖子、口袋等整合應用，也可應用在座椅和沙發等。相關電路系統包括電阻器、電容器、電感器、連接器、LED、微機電麥克風、壓電元件、壓力感測元件、溫度感測元件或是加速度計等。

此外，智慧織品內電路系統可內建微處理器、系統級晶片、基頻元件或無線通訊元件等。

蘋果也透過Apple Pencil提升感測織物布料功能。外媒日前報導，未來Apple Pencil可感測並傳送織物布料圖像，讓消費者透過觸覺反饋裝置，在網站上就可感受衣物的質地，相關技術可應用在零售服飾產業。1061229

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