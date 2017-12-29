NBA／最多曾落後26分　塞爾提克上演本季最大逆轉

NBA美國職籃29日的比賽，近前陷入3連敗的火箭客場挑戰波士頓塞爾提克，上半場曾一度領先對手26分的他們，在下半場命中率急遽下滑，加上「大鬍子」James Harden(哈登)最後關頭發生兩次關鍵的進攻犯規，讓Al Horford投進關鍵2分，也讓塞爾提克最終以99:98、一分之差逆轉取勝，火箭也吞下4連敗。
火箭此役在上半場火力一如既往地凶猛，而反觀塞爾提克被對方守得相當不自在，首節僅得到12分，第2節稍微回穩得到26，但在上半場結束時仍舊以62:38大幅落後。
不過「綠衫軍」在第3節很快找回他們一貫強勢的防守，單節回敬了對手一波31:16的高潮，將落後的分數追近到9分。第4節在Terry Rozier以及Shane Larkin等小將的拚搏下，在時間剩下5分多鐘時，將分差追到只剩下1分，不過在此後塞爾提克一直沒法將分數追平。
讀秒時刻，Kyrie Irving發生重大失誤，讓P. J. Tucker站上罰球線，不過後者兩罰一中，讓火箭取得96:93的領先。暫停回來後，Marcus Smart切入籃下快速拿兩分，James Harden兩罰命中，眼看火箭有機會來終止3連敗。
不過沒想到接下來的賽況急轉直下，塞爾提克靠著Jayson Tatum快速拿到兩分，隨後Smart又製造了Harden的進攻犯規，讓波士頓擁有最後一擊超前的機會。Al Horford把握住機會背身打進，讓球隊終於取得超前，而Harden此時沒管住自己的情緒，再次發生的第2次進攻犯規，也宣判了火箭的死刑。
Harden此役拿下全場最高的32分，不過命中率是不理想的27投7中，尤其最終的兩次進攻犯規，讓對手取得超前的機會、上演本季最大分差的逆轉。
塞爾提克這邊，Irving拿下26分，Tatum也有19分進帳，至於Horford雖然本場狀況低迷，僅有9分進帳，不過他拿到了價值連城的兩分，幫助球隊取得領先，也完成了這一次的逆轉秀。