NBA／最多曾落後26分　塞爾提克上演本季最大逆轉

NBA美國職籃29日的比賽，近前陷入3連敗的火箭客場挑戰波士頓塞爾提克，上半場曾一度領先對手26分的他們，在下半場命中率急遽下滑，加上「大鬍子」James Harden(哈登)最後關頭發生兩次關鍵的進攻犯規，讓Al Horford投進關鍵2分，也讓塞爾提克最終以99:98、一分之差逆轉取勝，火箭也吞下4連敗。

火箭此役在上半場火力一如既往地凶猛，而反觀塞爾提克被對方守得相當不自在，首節僅得到12分，第2節稍微回穩得到26，但在上半場結束時仍舊以62:38大幅落後。

不過「綠衫軍」在第3節很快找回他們一貫強勢的防守，單節回敬了對手一波31:16的高潮，將落後的分數追近到9分。第4節在Terry Rozier以及Shane Larkin等小將的拚搏下，在時間剩下5分多鐘時，將分差追到只剩下1分，不過在此後塞爾提克一直沒法將分數追平。