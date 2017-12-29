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中央社

中醫師深入偏鄉多年 跨國義診改善病苦

中央社2017/12/29 11:50
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義大林慈濟醫院中醫師阮膺旭13年來常利用假日到偏鄉義診，本月更首次跨國到強震後的墨西哥，雖然身體疲累不堪，他很高興能夠發揮所長，讓病人病痛得到緩解。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿，墨西哥於9月間發生強震，慈濟本月組義診團做後續援助，中醫師阮膺旭也是其中一員，中醫就診人數不斷攀升，一天曾多達300多人，讓參與的8位中醫師疲累不堪，甚至身體不適，但大家內心依然感到歡喜而繼續合作，為病人拔除病苦。

每看完一位病人，阮膺旭總不忘送上有「LOVE」字樣祝福吊飾給看病民眾，並介紹這是慈濟人的愛。阮膺旭說，愛的吊飾將中文和英文設計在一起，希望將祝福的愛心緊緊相連。

阮膺旭參加墨西哥義診，感觸良多，他說，幫助人是醫師天職，當看到病人笑容，內心無限激動。在台灣不管是生活或物資上的需求，大家覺得很稀鬆平常，但對墨西哥災民而言，這是很珍貴的東西。

大林慈濟醫院指出，從民國93年起，阮膺旭義診的足跡遍佈雲嘉南。他深入雲林縣虎尾鎮、嘉義縣梅山鄉、台南市後壁區等無法到醫院就醫的民眾家中，協助改善身體病苦。

阮膺旭表示，藉由到墨西哥義診，感受到醫師除了醫療之外，更需要對病人給予心靈上的安慰，醫病更要醫心。同時讓自己在見苦知福後，更加珍惜身邊所有人事物。1061229

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