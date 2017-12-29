中醫師深入偏鄉多年 跨國義診改善病苦

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義大林慈濟醫院中醫師阮膺旭13年來常利用假日到偏鄉義診，本月更首次跨國到強震後的墨西哥，雖然身體疲累不堪，他很高興能夠發揮所長，讓病人病痛得到緩解。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿，墨西哥於9月間發生強震，慈濟本月組義診團做後續援助，中醫師阮膺旭也是其中一員，中醫就診人數不斷攀升，一天曾多達300多人，讓參與的8位中醫師疲累不堪，甚至身體不適，但大家內心依然感到歡喜而繼續合作，為病人拔除病苦。

每看完一位病人，阮膺旭總不忘送上有「LOVE」字樣祝福吊飾給看病民眾，並介紹這是慈濟人的愛。阮膺旭說，愛的吊飾將中文和英文設計在一起，希望將祝福的愛心緊緊相連。