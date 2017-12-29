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週年慶買氣旺 百貨業今年業績普遍看漲

中央社2017/12/29 12:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北29日電）106年即將邁入尾聲，各家百貨公司受惠第4季買氣回升，整年業績普遍看漲，微風集團今年業績預估新台幣220億元，比去年成長2%，遠百則可望超越去年428億元業績。

百貨公司今年初表現慘淡，消費者買氣低，導致第一季多數百貨業者幾乎都呈現衰退情形，因此，對整年表現不樂觀，還好下半年景氣復甦，買氣回升，加上週年慶，帶動業績成長。

尤其在週年慶部分，新光三越全台週年慶業績已超過204億元的業績目標，至於遠東SOGO百貨訂出的106億元目標，也如期達標，為整年業績表現注入強心針。

微風集團總共有微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風台北車站、微風台大醫院、微風三總、微風機捷A1站共8間店，主打高單價商品及豐富美食選擇，業者預估今年整體業績220億元，比去年成長2%。

微風集團表示，明年微風南山店將開幕，加入信義商圈一級百貨戰場，引進獨家品牌，總計280個櫃位中，約90多個是獨家販售，占整體30%；而在新店的業績帶動下，明年微風集團整年業績目標225億元，要比今年成長2%。

遠東百貨則指出，跟去年相比，第一季買氣冷清，第二季與第三季勉強維持平盤，還好第4季大爆發，拉抬業績，不然可能面臨整年業績衰退狀況。

遠百表示，今年業績可望超越去年的428億元，其中，又以Mega City 板橋大遠百、台中大遠百、花蓮遠百、桃園遠百及新竹大遠百5家分店表現最亮眼，明年業績還需觀察市場變動狀況，但目標仍是要比今年成長。1061229

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