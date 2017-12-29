北美氣溫創新低 瀑布景點結成冰凍仙境

紐約時報廣場（Times Square）31日晚間的天氣將考驗數十萬跨年人潮有多耐寒。預報說當天溫度可能下探攝氏零下12度，遠低於往常跨年的平均低溫。

路透社報導，美國國家氣象局（National WeatherService）指出，冷鋒南下西北太平洋（PacificNorthwest）地區，預計明早在華盛頓州（Washington）部分地區和洛磯山脈（Rocky Mountains）北部降下高達一公尺積雪。

推特（Twitter）上「#冷死啦」（#ItSoCold）的標籤，一度成為美國今天最熱話題。

同時，北達科他州（North Dakota）俾斯麥市（Bismarck）以北約320公里的提歐嘉（Tioga），今天成了美國大陸境內最冷地點之一，下午稍早低溫下探攝氏零下26度。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，酷寒已使明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯（Minneapolis）的明尼哈哈瀑布（Minnehaha Falls）成了美麗的冰凍仙境。美國過去幾天壟罩在攝氏零下十幾度的寒溫中，這處觀光勝地因此完全被冰封。

法新社報導，加拿大魁北克省（Quebec）蒙特婁（Montreal）南部發生連夜大火，消防人員打火時水管內數度結冰。

加拿大環境部（Environment Canada）在全國各地增加發布極度嚴寒警報。極度嚴寒警報只有在酷寒「使凍傷和失溫等健康風險提高」時才會發布。

安大略省（Ontario）北部的杰拉爾頓（Geraldton）今早溫度降至攝氏零下40度。（譯者：中央社梁元齡）1061229