2018新北市長選舉　周錫瑋:賴清德是我強勁對手

前台北縣長周錫瑋強調，2018的新北市長選舉，他的對手是行政院長賴清德，從來沒有把目標放在其他人的身上，因為賴清德有中央行政的資源、資歷及知名度；不過，南部直轄市與北部、全台灣最大直轄市，培養出來的能力是不一樣！

周錫瑋今（29）日前往「撞球家族」聆聽聽年輕朋友的心聲，並接受媒體的訪問；媒體詢問民進黨基層力拱行政院長賴清德參選2018新北市長選舉的看法？周錫瑋表示，他一直的目標都是賴清德，從來沒有目標是在其他人的身上，認為民進黨一定會推賴清德參選。

周錫瑋說，賴清德在中央行政的資源或資歷、知名度，這部分他可能會輸一點，但在環保、經濟、文化、教育或交通等專業的不同領域上，自認比賴清德更有能力；畢竟南部直轄市的首長與北部、全台灣最大直轄市首長，所培養出來的能力是不一樣，他有信心在這方面是能贏過賴清德。