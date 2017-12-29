2018新北市長選舉　周錫瑋:賴清德是我強勁對手

前台北縣長周錫瑋強調，2018的新北市長選舉，他的對手是行政院長賴清德，從來沒有把目標放在其他人的身上，因為賴清德有中央行政的資源、資歷及知名度；不過，南部直轄市與北部、全台灣最大直轄市，培養出來的能力是不一樣！
周錫瑋今（29）日前往「撞球家族」聆聽聽年輕朋友的心聲，並接受媒體的訪問；媒體詢問民進黨基層力拱行政院長賴清德參選2018新北市長選舉的看法？周錫瑋表示，他一直的目標都是賴清德，從來沒有目標是在其他人的身上，認為民進黨一定會推賴清德參選。
周錫瑋說，賴清德在中央行政的資源或資歷、知名度，這部分他可能會輸一點，但在環保、經濟、文化、教育或交通等專業的不同領域上，自認比賴清德更有能力；畢竟南部直轄市的首長與北部、全台灣最大直轄市首長，所培養出來的能力是不一樣，他有信心在這方面是能贏過賴清德。
民進黨若提名蘇貞昌的看法？周錫瑋認為，蘇貞昌更好比較！因為蘇貞昌並沒有賴清德所擁有的優勢，且不管在專業或能力上，「我的時代比蘇貞昌更接近現代一點，地方基層與組織的人脈，相信也不會輸給蘇貞昌」；更重要的是，教育界、農會或工會的人士，他們有「你能夠跟他們一起打拚」的想法，過去曾經跟他們一起打拚，這感情與想法是存在的，蘇貞昌對我而言的挑戰並不大！