〈房產〉12月房市買氣穩 雙北及桃園成交量較11月

謝志傑指出，今年以來，民眾購屋信心回穩，購屋態度轉趨積極，9 月之後房市交易量更是呈現逐月小幅成長，加上年底房市交易旺季來臨，民眾購屋需求仍強勁，讓 11 月交易量維持高檔，而 12 月也延續交易熱度，12 月交易量與 11 月持平。此外，若與去年同期相比，全台交易量增 16%。

12 月永慶體系整體成交量與 11 月相比持平，但與去年 12 月相比，交易量則增加 16%，永慶房產集團業管部資深經理謝志傑指出，此一數據顯示今年房市表現持續回溫。

12 月北台灣房市交易量仍呈現熱絡，依永慶房產集團研展中心統計，集團內體系成交量與 11 月相比，交易量約持平，但年增 16%，不過雙北市及桃園都呈現月增，北市成長 3%，新北增加 2%，桃園增加 5%，新竹縣市略減 4%，台中減少 2%，台南與高雄則分別量微縮 2% 與 3%。

永慶指出，觀察 12 月全台七都房價發現，除了新北市小幅回升 1%、桃園持平外，其餘五都均微幅下跌。

謝志傑指出，新北市主要受惠於新屋讓價的比價效應，讓部分市區、精華地段中古屋屋主認清事實，願意讓價出售，反而讓精華區交易量增加，至於新竹以南都會區房價，則呈現小幅向下修正的狀況，跌幅都在 2% 內，主要是房價相對實惠、交通便利性佳的蛋白區受到首購與換屋等自住客群青睞，像是新竹市北區、台中市大里、豐原，台南北區、安平以及高雄的左營、鳳山等區域成為交易熱區，是五都房價微幅下跌的主因。

謝志傑補充，根據永慶房產趨勢調查顯示，目前市場以自住需求為主力，房價缺乏上漲動能，民眾也認為短期沒有反彈的機會，房價持續盤整緩跌，但盤整多久仍是未知數，因此，長期房價也不易回升。

謝志傑指出，台灣央行理監事會最新的決議不升息，低利環境仍持續，升息議題短時間內對於房市影響小，顯示目前成交關鍵仍在價格，以價換量仍是市場主調。