聯廣1/2起上市前競拍 底價47.3元 1月下旬掛

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 將於明年 1 月下旬掛牌上市，配合初次上市前公開承銷，辦理現增發行新股 6500 張，其中 4680 張採競價拍賣，競拍從明年 1 月 2 日起至 4 日止，競拍底價每股 47.3 元，每標最低 1 張、最高 672 張，以價高者優先得標，預計於 1 月 8 日開標。

聯廣於去年 11 月登錄興櫃，業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈的中下游，為本土營收最高的大型綜合廣告代理商，集團分為媒體事業、廣告事業、公關事業及會展與特展等四大事業體，營收占比分別為 36%、33%、5% 及 6%，為國內首家以文創事業申請上市的廣告傳播文創公司。