越南的瘋狃及科技股的強彈－2017年亞股令人驚艷

今年的亞洲股市表現超強，即使用最聳動的「飆漲」、「狂升」來形容都不為過。

據《彭博》報導，2017 年亞洲股市漲幅接近 30%，領先歐美股市的幅度，更勝 2003 年及 2009 年。其中，印度、印尼和南韓等國家的股市創下歷史新高，同時，如果考量到企業的豐厚利潤，當前的估值，仍多低於全球其他地區。更特別的一點，這麼好的成績，是在北韓局勢緊張、中國去槓桿及日元走升的背景下達成的。

即使如此，也是有相對的贏家及輸家。而 2017 年亞股的主要特色包括：

科技股大漲

MSCI 亞太指數已經寫下新高，超越了 2007 年高點，騰訊、阿里巴巴及三星的帶領下，科技股年度漲幅達到驚人的 54%，也是 8 年來最高。