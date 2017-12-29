SM廠齊步漲 國喬股價創17年新高、台化攀6年高點

受惠國際油價維持高檔，塑化類股今 (29) 日一片紅通通，塑膠指數成為表現最亮眼的族群指數、上漲超過 1.7%，其中又以 SM 廠台化 (1326-TW)、台苯 (1310-TW) 與國喬 (1323-TW) 漲勢最強勁，盤中勁揚約 3%。

除走勢強勁外，3 家 SM 廠股價也紛紛創波段或近年來新高，台苯寫下今年 6 月以來新高、台化攀 2011 年 7 月以來高點，國喬則是創 2000 年 4 月以來新高。

台化表示，目前整體社會庫存偏低，需求暢旺，在油價蠢蠢欲動的情況下，市場回補庫存意願濃厚，但庫存不高，使庫存回補不太容易。